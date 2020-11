Automatisk krølning giver fantastiske krøller

Det automatiske Philips ProCare-krøllejern er løsningen til dig, der vil have et professionelt resultat, men ikke orker alt bøvlet med et krøllejern. Takket være AutoCurlerens automatiske krøllefunktion kan du nu lave små eller store krøller på et øjeblik – AutoCurleren ruller automatisk håret op og krøller det. Du skal bare lægge en hårlok i rullen, og et knaptryk senere sørger AutoCurleren for nænsomt at trække håret ind og varme det fra alle sider. Det giver en perfekt krølle på få sekunder. Se alle fordelene