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  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
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  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
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  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller
  • Automatisk krølning giver fantastiske krøller

Udgået

ProCare Auto CurlerAutomatisk krøllejern

HPS940/00

4.5
| (153) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Automatisk krølning giver fantastiske krøller
Det automatiske Philips ProCare-krøllejern er løsningen til dig, der vil have et professionelt resultat, men ikke orker alt bøvlet med et krøllejern. Takket være AutoCurlerens automatiske krøllefunktion kan du nu lave små eller store krøller på et øjeblik – AutoCurleren ruller automatisk håret op og krøller det. Du skal bare lægge en hårlok i rullen, og et knaptryk senere sørger AutoCurleren for nænsomt at trække håret ind og varme det fra alle sider. Det giver en perfekt krølle på få sekunder.
Se alle fordele

Skaber krøllerne for dig – salonresultat hver gang<br>

Automatisk krølning giver fantastiske krøller

  • - Perfekte krøller uden krøllejern

  • - Laver små og store krøller

  • - Keramisk belægning beskytter håret

  • - Anti-filtringssystem

Professionel, automatisk krølning giver fantastiske krøller

Professionel, automatisk krølning giver fantastiske krøller

Det automatiske Philips ProCare-krøllejern ruller håret rundt om den opvarmede cylinder og giver perfekte krøller, hver gang.

Keramisk titaniumcylinder

Keramisk titaniumcylinder

Professionel titaniumcylinder for hurtigt krøllet, blødt og skinnende hår. Cylinderens keramiske titaniumbelægning kombinerer fremragende varmeoverførsel med en superglat overflade til at skabe de perfekte krøller.

Professionel børsteløs motor

Professionel børsteløs motor

Holdbar, professionel børsteløs motor skaber krøller i alle mulige forskellige retninger. Den kan bruges til helt ensartede krøller til højre og venstre for et helt symmetrisk look. Du kan også vælge at bruge den automatiske krøllefunktion til at lave en blanding af krøller i begge retninger for et helt naturligt look.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

153

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

09/01/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

HÅLLER VAD DEN LOVAR

Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schnell schöne Locken und intuitve Inbetriebnahme

Mir ist es sehr leicht gefallen den Auto Curler in Betrieb zu nehmen, da die Knöpfe am Gerät übersichtlich und selbsterklärend sind - die Inbetriebnahme ist mir daher sehr schnell gelungen, ohne das Handbuch lesen zu müssen. Der Curler sieht sehr hochwertig aus und liegt auch gut in der Hand. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Haarsträhnen so schonend, schnell und ohne Kutzeln in das Gerät, um die Heizspirale gezogen werden und auch eine Sicherheitsfunktion vorhanden ist und sich das Gerät ausschaltet falls sich Haare doch verheddern sollten. Die dicke der Haarsträhnen lässt sich auch dank des beigelegten Haarsträhnenabtrenners einfach herausfinden - hat man einmal den Dreh raus, kommt man auch ohne dieses beigelgte Gadget zurecht, um die richtige Menge an Haaren abzuteilen. Der Prestige AutoCurler macht sehr schöne definierte Locken und das Ganze geht auch noch total schnell - ich war auf Anhieb verliebt in das Gerät und verblüfft, dass er so ein tolles Volumen in mein Haar zaubert. Des Weiteren hatte ich auch das Gefühl das meine Haare nicht so sehr strapaziert werden, dadurch das sich auch die Hitze regulieren lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich, dass man mit diesem Modell eine dickere Haarsträhne zu einer Locke verarbeiten kann, jedenfalls deutlich dicker als es bei anderen autmoatischen Lockenstäben möglich ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab

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