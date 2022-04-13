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ProCare Auto Curler Automatisk krøllejern
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HPS940/00
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Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Kan jeg bruge mit Philips-krøllejern til kort hår?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Hvilken retning krøller Philips Auto-krøllejernet?
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
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