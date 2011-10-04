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Udgået
Med ledning
Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.
4.1
ud af 5
55
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
ollie
02/10/2011
United Kingdom
This product is so easy to use & very mobile.
I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Hambo 1962
28/09/2021
Deutschland
Ein Standardrasierer wie er sein soll
Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.
Fordele
Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer