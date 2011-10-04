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Udgået

6000 seriesElektrisk shaver

HQ6940/16

4.1
| (55) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Tæt og nemt
En tæt og behagelig barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombineret med Super Lift&Cut-teknologien garanterer en tæt og behagelig barbering.
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Tæt og nemt

  • Med ledning

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

Udskiftelige skær

For at bevare optimal barberingsfunktion anbefales det at udskifte skærhovederne på din Philips-shaver hvert andet år med HQ55.

Reflex Action System

Reflex Action System

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

55

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product is so easy to use & very mobile.

I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Ein Standardrasierer wie er sein soll

Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.

Fordele

Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

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