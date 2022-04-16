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6000 series Elektrisk shaver
Udgået
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HQ6940/16
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ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke