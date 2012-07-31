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  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering
  • Giver en hurtigere og tættere barbering

Udgået

Shaver series 3000Elektrisk shaver

HQ8150/16

4.6
| (14) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Giver en hurtigere og tættere barbering
De avancerede Speed-XL-skær med 50 % større barberingsflade* giver en hurtigere og tættere barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

50 % større barberingsflade

Giver en hurtigere og tættere barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

Speed-XL-skær: Til en hurtig og tæt barbering

De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.

Super Lift&Cut-teknologi

Super Lift&Cut-teknologi

Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

14

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3
2

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 