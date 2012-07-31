Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
De tre skærspor giver en 50 % større barberingsflade, så du opnår en hurtig og tæt barbering. *sammenlignet med almindelige roterende skær.
Den elektriske shaver har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe.
Dobbeltskærsystemet på denne elektriske shaver løfter hårene, så de skæres af under hudniveau.
4.6
ud af 5
14
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.