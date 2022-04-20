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Shaver series 3000 Elektrisk shaver
Udgået
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HQ8150/16
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Brugervejledning
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Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
ShaversRensebørste
SmartTouch XLSamleramme til skærhoved
Skærholder og samleramme
Min Philips-shaver lækker vand
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