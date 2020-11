Justerbart S- til XL-påfyldningsrør

Med det justerbare S- til XL-påfyldningsrør på Philips SaladMaker har du optimal kontrol over de ingredienser, du vil tilberede, og får dermed det ønskede resultat. Et S-påfyldningsrør er ideelt til enkeltvise, tynde ingredienser som f.eks. en gulerod. XL-påfyldningsrøret er egnet til større ingredienser som f.eks. kartofler osv., og minimerer derved behovet for udskæring.