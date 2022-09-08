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Udgået
HR1673/90
800 W, SpeedTouch med turbo
ProMix Titanium-teknologi
2 gange finere blendning*
Op til 50 % hurtigere*
Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart University, er en unik, avanceret teknologi, der bruger en særlig trekantet form for at skabe optimal tilberedning, maksimal ydelse og hurtigere, mere ensartet blendning.
Kraftig og driftssikker 800 W motor, som kan drive et stort udvalg af tilbehør og behandle næsten alle ingredienser og levere gode resultater ved tilberedningen.
Intuitiv, variabel hastighedsindstilling og turboboost i én knap, der giver mere kraft, når du presser. Start langsomt for at undgå sprøjt, og forøg langsomt hastigheden, så den passer til opgaven og ingredienserne. Lav alle dine foretrukne opskrifter med et tryk på en knap.
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Sammenlignet med Philips-stavblender med klokkeformet knivkammer i intern test med tomater og rå grøntsager