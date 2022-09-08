ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
  • Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne

Udgået

Avance CollectionStavblender

HR1673/90

1 pris

Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne
Med Philips Avance SpeedTouch Stavblender er det nemt at skifte mellem de forskellige hastighedsindstillinger med et let tryk med fingeren.
Se alle fordele

Tilbered en lang række fødevarer på din egen måde med SpeedTouch

Kraftfuld kontrol helt ud i fingerspidserne

  • 800 W, SpeedTouch med turbo

  • ProMix Titanium-teknologi

  • 2 gange finere blendning*

  • Op til 50 % hurtigere*

Optimal tilberedning og blendefunktion

Optimal tilberedning og blendefunktion

Philips ProMix, som er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart University, er en unik, avanceret teknologi, der bruger en særlig trekantet form for at skabe optimal tilberedning, maksimal ydelse og hurtigere, mere ensartet blendning.

Kraftig 800 W motor giver fantastiske blenderresultater

Kraftig 800 W motor giver fantastiske blenderresultater

Kraftig og driftssikker 800 W motor, som kan drive et stort udvalg af tilbehør og behandle næsten alle ingredienser og levere gode resultater ved tilberedningen.

SpeedTouch-teknologi til intuitiv indstilling af korrekt hastighed

SpeedTouch-teknologi til intuitiv indstilling af korrekt hastighed

Intuitiv, variabel hastighedsindstilling og turboboost i én knap, der giver mere kraft, når du presser. Start langsomt for at undgå sprøjt, og forøg langsomt hastigheden, så den passer til opgaven og ingredienserne. Lav alle dine foretrukne opskrifter med et tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_AWARD-612383

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Philips-stavblender med klokkeformet knivkammer i intern test med tomater og rå grøntsager