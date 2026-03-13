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Avance Collection Stavblender
Udgået
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HR1673/90
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Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1673/90 - English (US)
Alle (5)
Kan hårde ingredienser beskadige min Philips-stavblender?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-stavblender?
Kan jeg putte hård mad i min Philips-hakker?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-hakker?
Hvordan rengør jeg min Philips-stavblenderstav
Bæger
Dobbelt piskeris til mixertilbehør
Avance CollectionKartoffelmoser
Omrører til kartoffelmoser
Piskeris (1 stk.)
Disk til hakning/rivning
Hakkermotor
Min Philips-stavblender blender ikke, som den skal
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