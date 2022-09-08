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Alle serier

  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
  • Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser

Stavblender5000 Series

HR2681/00

Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser
Med 50% mere kraft* til at knuse alle ingredienser er Philips stavblender 5000 Series det perfekte valg til flotte og glatte resultater. Nyd alt fra cremede supper til silkebløde saucer, når du udforsker nye måder at tilberede din mad på!
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Vores mest kraftfulde stavblender

Knuser og blender selv de hårdeste ingredienser

  • ProMix-teknologi

  • 1200W

1200W motor

1200W motor

Blend selv de hårdeste ingredienser med vores mest kraftfulde stavblender nogensinde. Nyd alt fra hjemmelavet nøddemælk til frosne frugtsmoothies på ingen tid.

Hurtigere og mere jævn blendning med ProMix-teknologi

Hurtigere og mere jævn blendning med ProMix-teknologi

Den patenterede teknologi kombinerer vores stærkeste motor med en unikt formet knivenhed og stænkskærm for optimal cirkulation, nem rengøring og ingen spild. Hurtige og ensartede resultater hver gang.

SpeedTouch-teknologi for nem kontrol

SpeedTouch-teknologi for nem kontrol

Juster hastigheden, mens du rører, for bedre kontrol takket være det intuitive design. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk så gradvist hårdere for at øge hastigheden.

Tekniske specifikationer

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