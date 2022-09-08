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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HR2681/00
ProMix-teknologi
1200W
Blend selv de hårdeste ingredienser med vores mest kraftfulde stavblender nogensinde. Nyd alt fra hjemmelavet nøddemælk til frosne frugtsmoothies på ingen tid.
Den patenterede teknologi kombinerer vores stærkeste motor med en unikt formet knivenhed og stænkskærm for optimal cirkulation, nem rengøring og ingen spild. Hurtige og ensartede resultater hver gang.
Juster hastigheden, mens du rører, for bedre kontrol takket være det intuitive design. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk så gradvist hårdere for at øge hastigheden.
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