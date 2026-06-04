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Stavblender 5000 Series
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HR2681/00
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Alle (3)
Kan hårde ingredienser beskadige min Philips-stavblender?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-stavblender?
Hvordan rengør jeg min Philips-stavblenderstav
Min Philips-stavblender er pludselig holdt op med at fungere
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