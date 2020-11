Bæger til din blender

Dette blenderglas, der tåler opvaskemaskine, kan bruges til at blande væsker og bløde ingredienser i - for eksempel pandekagedej - og til purering af kogte ingredienser med en blender. Det kan være praktisk at have et ekstra blenderglas: Hvis det ene f.eks. er i opvaskemaskinen, kan du bruge det andet! Se alle fordelene