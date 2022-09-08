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HU2716/10
Fugter rum op til 32 m²
200 ml/t befugtningshastighed
Op til 99 % færre bakterier
Automatiske luftfugtighedsindstillinger
Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge kan ikke ses med øjet og er ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)
En 360-graders diffuser fordeler den befugtede luft jævnt i hele rummet. Den ultrafine NanoCloud-damp opnår større spredning og forhindrer overmætning, så der opnås effektiv befugtning, især i større rum.
3 blæserhastigheder og automatiske indstillinger giver den ydeevne og komfort, du vælger. Med en effekt på op til 200 ml/t fugter den effektivt ethvert rum på op til 32 m2. (2,3)
Anmeldelser
(1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium
(2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF
(3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium
(4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.
(6) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører ved hastighed ét med en befugtningshastighed på 130 ml/t.