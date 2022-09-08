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3000 SeriesLuftfugter

HU3918/10

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Fyld dit hjem med behagelig, ren luft. NanoCloud-teknologien fugter uden hvidt støv eller våde pletter og opnår op til 99 % færre bakterier (1). De intelligente sensorer og den jævne luftfordeling sørger for en ideel luftfugtighed i hele rummet.
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Fugter tør luft og justerer automatisk

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  • Befugter rum op til 45 m²

  • 300 ml/t befugtningshastighed

  • Op til 99 % færre bakterier

  • Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge kan ikke ses med øjet og er ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)

Effektiv i rum op til 45 m2 (3)

Effektiv i rum op til 45 m2 (3)

3 blæserhastigheder og automatiske indstillinger giver den ydeevne og komfort, du vælger. Med en effekt på op til 300 ml/t fugter den effektivt ethvert rum på op til 45 m2. (2,3)

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

En 360-graders diffuser fordeler den befugtede luft jævnt i hele rummet. Den ultrafine NanoCloud-damp opnår større spredning og forhindrer overmætning, så der opnås effektiv befugtning, især i større rum.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium

  2. (2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF

  3. (3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium

  4. (4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.

  6. (6) Beregnet ud fra en 3 liters fuld vandtank, der kører med hastighed ét med en befugtningshastighed på 150 ml/t.