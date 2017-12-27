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  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01

Udgået

Fugtfilter

HU4102/01

2.2

| (9) Anmeldelser

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Vægefilteret til befugtere fra Philips leverer tilstrækkelig vandabsorption og fordampningseffektivitet. Fugtfilter HU4102/01 er afbrudt og erstattet af FY2401/30.

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Kompatible produkter

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4813/10

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4803/01

NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

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Tilstrækkelig vandoptagelses- og fordampningseffektivitet

Denne 30 mm tykke væge er lavet af naturlige fibermaterialer, med en 12-lags netmønsterkonstruktion og 68.200 kvadratcentimeter udfoldet overfladeareal, som giver tilstrækkelig vandoptagelses- og fordampningseffektivitet.

Tekniske specifikationer

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2.2

ud af 5

9

Anmeldelser

3

27/12/2017

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Super Produkt. Kinderleichte Bedienung und hält ziemlich lange.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter

03/02/2019

Nederland

Nederland

Filter geur

Ik had juist de zelfde probleem als iemand die nog een beoordeling geschreven heeft, namelijk een filter geur. Zijn oplossing was de filter een nachtje in water met een klein beetje javel laten weken en ik deed dat ook maar mijn filter is in het water ontbonden. En ik zou graag willen weten om de hoeveel tijd is het aangeraden de filter te vervangen. Dank U.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

04/04/2020

Nederland

Nederland

Geen filters te krijgen

Een prachtig product, maar hoe raar is het dat Philips zelf geen filters voor het apparaat verkoopt??

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

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