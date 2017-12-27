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Udgået
HU4102/01
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Vægefilteret til befugtere fra Philips leverer tilstrækkelig vandabsorption og fordampningseffektivitet. Fugtfilter HU4102/01 er afbrudt og erstattet af FY2401/30.
Denne 30 mm tykke væge er lavet af naturlige fibermaterialer, med en 12-lags netmønsterkonstruktion og 68.200 kvadratcentimeter udfoldet overfladeareal, som giver tilstrækkelig vandoptagelses- og fordampningseffektivitet.
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2.2
ud af 5
9
Anmeldelser
Mico
27/12/2017
Deutschland
Super Produkt
Super Produkt. Kinderleichte Bedienung und hält ziemlich lange.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter
Alida
03/02/2019
Nederland
Filter geur
Ik had juist de zelfde probleem als iemand die nog een beoordeling geschreven heeft, namelijk een filter geur. Zijn oplossing was de filter een nachtje in water met een klein beetje javel laten weken en ik deed dat ook maar mijn filter is in het water ontbonden. En ik zou graag willen weten om de hoeveel tijd is het aangeraden de filter te vervangen. Dank U.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
Hendrik van Vliet
04/04/2020
Nederland
Geen filters te krijgen
Een prachtig product, maar hoe raar is het dat Philips zelf geen filters voor het apparaat verkoopt??
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4102/01 Bevochtigingsfilter