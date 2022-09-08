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Udgået

Originalt ekstra filterBefugtningsrondel

HU4136/10

Altid ren luft
Den originale Philips befugtningsrondel passer perfekt til din enhed for at sikre ensartet høj ydeevne. Den anvender NanoCloud-teknologi til at udsende nanomolekyler af ren vanddamp og befugte luften med op til 99 % færre bakterier.
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NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

Altid ren luft

  • NanoCloud-teknologi

  • Op til 99 % færre bakterier

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Udskiftning af filteret med den originale Philips-befugtningsrondel sikrer en ensartet høj og effektiv ydelse af din luftfugter. Den er designet specielt til den angivne enhed for at sikre, at den passer perfekt og giver apparatet mulighed for at fungere problemfrit.

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi(1)

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi(1)

Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. På grund af den fine størrelse er det ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere(1).

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Vores luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift døgnet rundt for at give din Philips luftfugter den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium