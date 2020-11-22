ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft
  • Altid ren luft

Udgået

Luftfugter

HU4706/11

4.4

| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Altid ren luft

Philips-luftfugteren bekæmper tør luft med maksimal effektivitet og hygiejne. Den har 99 % mindre bakteriespredning sammenlignet med ultrasoniske luftfugtere. Intet hvidt støv* eller vådt skrivebord.

Se alle fordele

med NanoCloud-befugtningsteknologi

Altid ren luft

  • Sikker og ren

  • NanoCloud-teknologi

Hygiejnisk mere sikker, intet hvidt støv* og ingen våde skriveborde

Hygiejnisk mere sikker, intet hvidt støv* og ingen våde skriveborde

Denne Philips Air-luftfugter indeholder et 3-trins avanceret fordampningssystem med NanoCloud-teknologi. Trin 1: Det absorberende filter i luftfugteren opsamler store partikler som f.eks. menneskehår og dyrehår og støv ved indsamling af den tørre luft. Trin 2: Det avancerede fordampningssystem med NanoCloud-teknologi fugter luften ved at tilføre vandmolekyler til luften og medbringer ikke bakterier og kedelsten. Trin 3: Sund luft bliver blæst ud af luftfugteren ved en konstant hastighed, der leverer behagelig, sund, befugtet luft uden at danne vandpartikler i dit hjem.

Fordeler befugtet luft jævnt omkring dig

Fordeler befugtet luft jævnt omkring dig

Fordeler befugtet luft jævnt omkring dig. Giver dig mulighed for at indånde sund, befugtet luft i hjemmet og på kontoret, som er behagelig for huden.

Automatisk slukning, når luftfugteren løber tør for vand

Når vandtanken er tom og skal genopfyldes, slukker beskyttelseslåsen til sund luft luftfugteren.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Der udskilles ingen hvide aflejringer, der kan forurene luften.