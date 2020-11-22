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Udgået
Altid ren luft
Philips-luftfugteren bekæmper tør luft med maksimal effektivitet og hygiejne. Den har 99 % mindre bakteriespredning sammenlignet med ultrasoniske luftfugtere. Intet hvidt støv* eller vådt skrivebord.
Sikker og ren
NanoCloud-teknologi
Denne Philips Air-luftfugter indeholder et 3-trins avanceret fordampningssystem med NanoCloud-teknologi. Trin 1: Det absorberende filter i luftfugteren opsamler store partikler som f.eks. menneskehår og dyrehår og støv ved indsamling af den tørre luft. Trin 2: Det avancerede fordampningssystem med NanoCloud-teknologi fugter luften ved at tilføre vandmolekyler til luften og medbringer ikke bakterier og kedelsten. Trin 3: Sund luft bliver blæst ud af luftfugteren ved en konstant hastighed, der leverer behagelig, sund, befugtet luft uden at danne vandpartikler i dit hjem.
Fordeler befugtet luft jævnt omkring dig. Giver dig mulighed for at indånde sund, befugtet luft i hjemmet og på kontoret, som er behagelig for huden.
Når vandtanken er tom og skal genopfyldes, slukker beskyttelseslåsen til sund luft luftfugteren.
4.4
ud af 5
17
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Bekræftet køber
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Bekræftet køber
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Der udskilles ingen hvide aflejringer, der kan forurene luften.