Hjælper med at bekæmpe symptomer forårsaget af tør luft

Afbalancerede fugtighedsniveauer hjælper med at forbedre den opfattede luftkvalitet (1). Denne luftfugter er udviklet til at lindre ubehag forårsaget af tør luft, såsom tørhed, der påvirker huden, læberne, næseborene og øjnene, samt irritation af halsen, tilstoppet næse og statisk elektricitet. Og den hjælper med at holde dine stueplanter fugtige , hvilket giver et sundere indeklima.