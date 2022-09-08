Overlegen NanoCloud-befugtningsegenskaber

Tredobbelt beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp. Philips NanoCloud-teknologi er certificeret hygiejnisk sikkert. Den er dokumenteret til at frigive 99 %* færre bakterier i luften sammenlignet med ultralydsluftfugtere og beskytter dit helbred på lang sigt med renere luft, som stort set er fri for patogener og skimmelsvampe. Philips NanoCloud's usynlige vandtåge danner ikke hvidt støv eller våde pletter i rummet. Gode befugtningsegenskaber på op til 500ml/time*