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Udgået
HU5930/10
Befugtningshastighed: 500 ml/time*
Partikel CADR:140 m3/time*
0,02 µm partikelfiltrering
Dagligstue (70 m2)*
Tredobbelt beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp. Philips NanoCloud-teknologi er certificeret hygiejnisk sikkert. Den er dokumenteret til at frigive 99 %* færre bakterier i luften sammenlignet med ultralydsluftfugtere og beskytter dit helbred på lang sigt med renere luft, som stort set er fri for patogener og skimmelsvampe. Philips NanoCloud's usynlige vandtåge danner ikke hvidt støv eller våde pletter i rummet. Gode befugtningsegenskaber på op til 500ml/time*
Philips NanoCloud-teknologi revitaliserer luften i boliger, kontorer og andre indendørsarealer ved at opretholde en konstant og ensartet, relativ luftfugtighed mellem 40 % og 60 %. Fra 40 %, 50 %, 60 % til kontinuerlige luftfugtighedsindstillinger giver dig rigelige valgmuligheder for automatisk styring af luftfugtigheden indendørs efter behov. Opretholdelse af et optimalt luftfugtighedsniveau minimerer helbredsmæssige problemer forårsaget af tør luft og gør luften behagelig at indånde.
Med 4 forskellige tilstande kan du nemt vælge og indstille ventilatorhastigheden efter behov mellem hastighed 1, hastighed 2, hastighed 3 og Auto
Anmeldelser
Befugtningshastighed: 500 ml/time: Testet af GB/T 23332 i Philips' interne klimakammer i Suzhou. Kammerstørrelse 25 m2, indledende temperatur på 20 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 30 ± 3 %RH.
Partikelfiltrering på 0,02 µm: Testet af IUTA. I henhold til rapporten Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis og SARS coronavirus større end 20 nanometer (0,02 µm).
Fjerne 99 % af bakterier: Testet for Staphylococcus Albus af tredjepartslaboratorium, tilstanden henviser til antibakterielle egenskaber, der er testet i henhold til GB21551.3 med Staphylococcus Albus, startkoncentrationen er 1 × 105 cfu/m3
Partikel-CADR: 140 m3/time: CADR (cigaretter) er testet af tredjepart i henhold til GB/T 18801-2008
Dagligstue (70 m2): Baseret på befugtningsydeevnen i henhold til standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).