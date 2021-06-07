      Philips Sonicare 3100 series Sonisk eltandbørste + rejseetui - Sort

      HX3673/14

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser

      Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

      Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.

      Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

      Fjerner op til tre gange så meget plak*

      • Tryksensor
      • 2 minutters SmarTimer
      • Fjerner op til 3x mere plak
      • 14-dages lang batterilevetid
      • Førsteklasses rejseetui
      Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

      Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

      Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

      Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.

      Den indbyggede tryksensor beskytter dine tænder og dit tandkød

      Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

      Optimer din børstning med SmarTimer og QuadPacer

      to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

      Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

      Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

      Easy-Start for at lette overgangen

      Vores Easy-Start-program giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

      14-dages lang batterilevetid

      Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

      Gør det nemmere for dig at rejse

      Vores førsteklasses rejseetui giver dig mulighed for at opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-opladeenhed holder dig opladet, når du er på farten. Du får to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, men opladeren er blot billetten til længere ture.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        DC5V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage*****
        Batteri
        Genopladelig
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W
        Batteritype
        Litiumion

      • Design og finish

        Farve
        Sort

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Børstehovedsystem
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Udskiftningspåmindelse
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes
        • Påmindelsesikonet tændes
        • for altid at sikre de bedste resultater

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 3100-serien
        Rejsetaske
        1
        Børstehoved
        1 C1 ProResults standard
        Oplader
        1 USB-oplader (vægadapter medfølger ikke)

      • Renseydelse

        Performance
        Fjerner op til 3 gange mere plak*
        Timer
        Quadpacer og Smartimer
        Hastighed
        Op til 31.000 børstebevægelser/min.
        Trykfeedback
        Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag

      • Smart sensorteknologi

        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes
        Tryksensor
        Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Sonicare-håndgreb 3100-serien
      • ProResults-børstehoved (C1)
      • USB-oplader
      • Rejseetui

      På udkig efter ekstra tilbehør? Vis dele og tilbehør

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      • sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød
      • Individuelle resultater kan variere
      • * Data i arkiv
      • **** ​​baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling

