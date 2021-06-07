Andre elementer i boksen
- Sonicare-håndgreb 3100-serien
- ProResults-børstehoved (C1)
- USB-oplader
- Rejseetui
HX3673/14
Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.
Sonisk eltandbørste + rejseetui - Sort
Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.
Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.
Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.
to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.
Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.
Vores Easy-Start-program giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.
Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.
Vores førsteklasses rejseetui giver dig mulighed for at opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-opladeenhed holder dig opladet, når du er på farten. Du får to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, men opladeren er blot billetten til længere ture.
