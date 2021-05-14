HX3689/41
Farvel til manuel tandbørste. Hej til Sonicare.
Sonic teknologi kombineret med børstens effektivitet fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Sonisk elektrisk tandbørste
i alt
recurring payment
Sonicare elektrisk tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.
Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.
to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.
Skift mellem 2 intensitetsindstillinger for at gøre børsteoplevelsen behagelig for dig.
Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for at give dig en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.* 31.000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, løsner plak og stryger det væk, så du får en enestående daglig rensning.
Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.
Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.
Vores ambition hos Philips er at reducere mængden af elektronisk affald. En af de måder, vi griber det an på, er at minimere antallet af adaptere, vi sender på markedet. Disse produkter leveres uden en strømadapter, fordi vi målsatte på at reducere mængden af elektronisk affald.
Strøm
Tekniske specifikationer
Design og finish
Service
Brugervenlig
Medfølgende dele
Renseydelse
Indstillinger
Smart sensorteknologi
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.