      Philips Sonicare 4100 Series Sonisk elektrisk tandbørste

      HX3689/41

      Samlet vurdering / 5
      Farvel til manuel tandbørste. Hej til Sonicare.

      Sonic teknologi kombineret med børstens effektivitet fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.

      Dette produkt
      4100 Series
      4100 Series

      Sonisk elektrisk tandbørste

      Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem

      • Sonicare-teknologi
      • QuadPacer og SmarTimer
      • Slankt, ergonomisk design
      • 14-dages batterilevetid
      Sonicare elektrisk tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.

      Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

      to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

      Skift mellem 2 intensitetsindstillinger for at gøre børsteoplevelsen behagelig for dig.

      Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for at give dig en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.* 31.000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, løsner plak og stryger det væk, så du får en enestående daglig rensning.

      Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

      Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

      Vores ambition hos Philips er at reducere mængden af elektronisk affald. En af de måder, vi griber det an på, er at minimere antallet af adaptere, vi sender på markedet. Disse produkter leveres uden en strømadapter, fordi vi målsatte på at reducere mængden af elektronisk affald.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        DC5V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage*
        Batteri
        Genopladelig
        Batteritype
        Litiumion
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

      • Design og finish

        Farve
        Prismatisk paradispink

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Børstehovedsystem
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Udskiftningspåmindelse
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes
        • Påmindelsesikonet tændes
        • for altid at sikre de bedste resultater

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 4100-serie
        Børstehoveder
        1 W Optimal White
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Performance
        Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem
        Timer
        Quadpacer og Smartimer
        Trykfeedback
        Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        2 styrker
        • Høj
        • Lav

      • Smart sensorteknologi

        Tryksensor
        Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten
        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes

      Clippin

      • Data i arkiv.
      • *baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling.

