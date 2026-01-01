Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
1100
Genopladelig tandbørste
i alt
recurring payment
Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød
Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak*
Fjerner skånsomt 3 gange mere plak
Easy Start
SmartTimer og QuadPacer
14-dages batterilevetid
Fjerner skånsomt op til 3 gange mere plak*
Denne elektriske tandbørste leveres med vores Intercare-børstehoved. De ekstra lange børstehår hjælper med at fjerne mere plak mellem tænderne og på svært tilgængelige steder.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Skift nemt til elektrisk børstning
Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.
Tandbørstning med vejledning
Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.
14-dages batterilevetid
Få op til 14 dages regelmæssig børstning på én fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.
Tekniske specifikationer
Intensiteter
Mellem
Til rensning hver dag
Strøm
Spænding
100-240 V
Tekniske specifikationer
Batteri
Genopladelig
Brugstid (fuldt opladet til tom)
14 dage
Energiforbrug
Standby-tilstand uden skærm <0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)