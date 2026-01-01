Søgeord

    Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød

      Philips Sonicare 3100 Genopladelig tandbørste

      HX4031/24

      Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød

      Skift nemt til elektrisk børstning med Essential Philips Sonicare 3000 Series. Oplev op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak sammenlignet med en manuel tandbørste

      

      Fjerner skånsomt op til 5 gange mere plak*

      • Fjerner skånsomt 5 gange mere plak
      • Tryksensor
      • 3 intensiteter
      • Easy Start
      • SmartTimer og QuadPacer
      Fjerner skånsomt op til 5 gange mere plak*

      Fjerner skånsomt op til 5 gange mere plak*

      Denne elektriske tandbørste leveres med vores W-børstehoved. Det har tætpakkede børstehår, der giver op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak*, mens hele munden behandles med en forfriskende børstning.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

      Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

      Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

      Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.

      Vælg din ideelle børstning

      Vælg din ideelle børstning

      Få en behagelig børstning med 3 intensitetsindstillinger. Vælg mellem High, Medium og Low. Uanset om du ønsker lidt mere kraft eller et specifikt fokusområde for din børstning, kan du få det.

      Skift nemt til elektrisk børstning

      Skift nemt til elektrisk børstning

      Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.

      Tandbørstning med vejledning

      Tandbørstning med vejledning

      Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.

      14-dages batterilevetid

      14-dages batterilevetid

      Få op til 14 dages regelmæssig børstning på én fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.

      Tekniske specifikationer

      • Intensiteter

        Høj
        For at øge din rensning
        Lav
        Til følsomme tænder og følsomt tandkød

      • Intensiteter

        Mellem
        Til rensning hver dag

      • Strøm

        Spænding
        100-240 V

      • Tekniske specifikationer

        Batteri
        Genopladelig
        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)
        Batteritype
        Litiumion

      • Design og finish

        Farve
        Marineblå

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Batteriindikator
        Illumineret ikon indikerer batterilevetid
        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Timer
        SmarTimer og QuadPacer

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 3100 genopladelig elektrisk tandbørste
        Børstehoved
        1 Optimal White W2
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Fjernelse af plak
        Op til 5 gange bedre bekæmpelse af plak*

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag

