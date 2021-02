Patenteret sonisk teknologi

Sonicares patenterede soniske teknologi kombinerer konturformede børstehår med brede børstestrøg ved høj hastighed (31.000 børstebevægelser pr. minut) for at skabe en dynamisk børstning. Det giver dig en helt ny oplevelse af tandbørstning. Det er tillige klinisk dokumenteret, at Sonicare-tandbørsten er med til at mindske risikoen for tandkødsbetændelse, forbedre tandkødets tilstand og reducere misfarvninger forårsaget af kaffe, te og tobak og dermed give naturligt hvidere tænder.