HX6065/87
Børstehovedet til strålende hvide tænder
Opnå et mere strålende smil med dette klinisk testede børstehoved til tandblegning fra Philips Sonicare. Du kan se resultater efter blot en uge, samtidig med du får en effektiv tandbørstning.Se alle fordelene
Pakke med 4+1 børstehoveder
i alt
recurring payment
Hvidere tænder er inden for rækkevidde med dette børstehoveds centrale pude til fjernelse af misfarvning. De diamantformede børster er designet til at øge overfladekontakten og fjerne misfarvning mere effektivt. Resultaterne taler for sig selv med op til 100 % hvidere tænder på blot én uge.*
Vores blegebørstehoved bruger tætpakkede børstehår til at fjerne op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste, samtidig med du behandler hele munden med en forfriskende børstning.
Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.
Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.
Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.*** Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.
Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.**
Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.
Design og finish
Kompatibilitet
Medfølgende dele
Kvalitet og ydeevne
