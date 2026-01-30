Søgeord

    Børstehovedet til strålende hvide tænder

      Philips Sonicare Optimal White Pakke med 4+1 børstehoveder

      HX6065/87

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser

      Børstehovedet til strålende hvide tænder

      Opnå et mere strålende smil med dette klinisk testede børstehoved til tandblegning fra Philips Sonicare. Du kan se resultater efter blot en uge, samtidig med du får en effektiv tandbørstning.

      Optimal White
      Optimal White

      Pakke med 4+1 børstehoveder

      Børstehovedet til strålende hvide tænder

      100 % hvidere tænder på 1 uge*

      • 100 % hvidere tænder på 1 uge*
      • Fjerner 7 gange mere plak*
      • Blød, mellem
      • Pakke med 4+1 stk.
      Fjerner op til 100 % mere misfarvning på blot én uge*

      Fjerner op til 100 % mere misfarvning på blot én uge*

      Hvidere tænder er inden for rækkevidde med dette børstehoveds centrale pude til fjernelse af misfarvning. De diamantformede børster er designet til at øge overfladekontakten og fjerne misfarvning mere effektivt. Resultaterne taler for sig selv med op til 100 % hvidere tænder på blot én uge.*

      Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

      Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

      Vores blegebørstehoved bruger tætpakkede børstehår til at fjerne op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste, samtidig med du behandler hele munden med en forfriskende børstning.

      Dokumenteret Sonicare-teknologi

      Dokumenteret Sonicare-teknologi

      Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

      Dokumenteret effektiv mundpleje

      Dokumenteret effektiv mundpleje

      Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

      Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

      Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

      Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

      Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på

      Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på

      Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.*** Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.

      Fremstillet af 70 % biobaseret plast**

      Fremstillet af 70 % biobaseret plast**

      Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.**

      Papirbaseret genbrugsemballage

      Papirbaseret genbrugsemballage

      Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.

      Tekniske specifikationer

      • Design og finish

        Fornemmelsen af børsternes stivhed
        Blød, mellem
        Farve
        Hvid
        Børsteindikator
        Den blå farve på børstehårene forsvinder
        Størrelse
        Standard
        Smart-børstehovedgenkendelse
        Ja

      • Kompatibilitet

        Børstehovedsystem
        Klik på
        Ikke egnet til
        Philips One
        Kompatible tandbørster
        Philips Sonicare

      • Medfølgende dele

        Børstehoveder
        5 W2 Optimal White

      • Kvalitet og ydeevne

        Udskiftning
        Hver 3. måned
        Testet
        med henblik på optimal brug
        Fremstillet i
        Tyskland
        Fordel
        • Sundt tandkød
        • Fjernelse af plak
        • Fjernelse af misfarvninger/blegning

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • i White-tilstand i forhold til en manuel tandbørste.
      • *tildelt dette børstehoved af plast på massebalancebasis.
      • **Ikke kompatibel med Philips One-håndtag.

