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Udgået

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

4.7
| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Fordele

Qualität

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Spitzenmäßig für Kinder

Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

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