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Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush
Udgået
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HX6341/02
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Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke