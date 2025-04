Optimér din børstning med SmarTimer og BrushPacer

To minutter er alt, hvad du behøver for en komplet rensning, så vores SmarTimer fortæller dig, hvornår tiden er gået. For at opnå en jævn rensning af hele din mund opdeler BrushPacer din session i segmenter, hvor en lille pause i vibrationen er dit tegn på at gå videre. Dette hjælper dig med at opnå en jævn rensning, hver gang du børster.