Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

Denne elektriske tandbørste anvender næste generation af vores Sonicare-teknologi til at give dig en grundig og effektiv børstning i hele din mund. Motoren justerer automatisk kraften, så der ikke sker et fald i ydeevnen, når du børster de områder, der er svære at nå. Nyd en skånsom, men effektiv børstning af tænder og tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børstehårene med at rengøre ved at sprøjte væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.