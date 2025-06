Op til 7 gange sundere tandkød***

Beskyt dit tandkød med dette specielt udviklede G3-børstehoved til sundt tandkød. Børstehårenes layout gør det muligt for de udvendige børstehår at børste tandkødsranden, selv når du fokuserer på dine tænder. Resultatet er op til 7 gange sundere tandkød på to uger**. Den specialudviklede fleksibilitet hjælper dig også med at fjerne op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste *.