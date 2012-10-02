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  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på

Udgået

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Anmeldelser
En nemmere måde at bruge tandtråd på
Hvis du ikke bruger tandtråd som en fast del af din mundplejerutine, får du ikke fat i de bakterier, der kan sætte sig mellem tænderne og forårsage infektion. Med Sonicare AirFloss opnår du en grundig rengøring hver dag, og det bliver meget nemmere at bruge tandtråd.
Se alle fordele

Forbedrer mundhygiejnen skånsomt og effektivt

En nemmere måde at bruge tandtråd på

  • Genopladelig

Letopfyldelig beholder

Letopfyldelig beholder

Letopfyldelig beholder, der sikrer minimalt spild og kun behøver lidt vand. Kan også fyldes med mundskyl.

Passer til Sonicares standardopladere

Passer til Sonicares standardopladere

Du behøver kun én oplader til at oplade dine Sonicare-produkter.

Styrespids til nem placering

Styrespids til nem placering

Før blot styrespidsen langs tandkødet, til du kan føle, at den glider på plads mellem tænderne. Giver nem placering selv på de bageste tænder, der er svære at nå.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.6

ud af 5

55

Anmeldelser

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.

Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

07/03/2015

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist jeden Euro wert !

Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!

Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.