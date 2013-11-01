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  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på
  • En nemmere måde at bruge tandtråd på

Udgået

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8181

3.2
| (27) Anmeldelser
En nemmere måde at bruge tandtråd på
Hvis du ikke bruger tandtråd som en fast del af din mundplejerutine, får du ikke fat i de bakterier, der kan sætte sig mellem tænderne og forårsage infektion. Med Sonicare AirFloss opnår du en grundig rengøring hver dag, og det bliver meget nemmere at bruge tandtråd.
Se alle fordele

Forbedrer mundhygiejnen skånsomt og effektivt

En nemmere måde at bruge tandtråd på

  • Genopladelig

Letopfyldelig beholder

Letopfyldelig beholder

Letopfyldelig beholder, der sikrer minimalt spild og kun behøver lidt vand. Kan også fyldes med mundskyl.

Passer til Sonicares standardopladere

Passer til Sonicares standardopladere

Du behøver kun én oplader til at oplade dine Sonicare-produkter.

Styrespids til nem placering

Styrespids til nem placering

Før blot styrespidsen langs tandkødet, til du kan føle, at den glider på plads mellem tænderne. Giver nem placering selv på de bageste tænder, der er svære at nå.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.2

ud af 5

27

Anmeldelser

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Really Useful

I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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