Renser hele munden på kun 30 sekunder

Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.