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  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
  • Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd

Udgået

Philips SonicareAirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder

HX8331/01

3.7
| (934) Anmeldelser
Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd
Lige så vigtigt som at børste tænderne er det at rengøre ordentligt imellem dem. Det er et faktum, at 20-40 % af tændernes overflade er mellem tænderne. Men mange synes, det er besværligt at rengøre med tandtråd, og mange opgiver det ganske enkelt. Den unikke teknologi i AirFloss Ultra presser mikrodråber af luft og vand eller mundskyl ind mellem tænderne under højt tryk, hvilket rengør og fjerner plak meget effektivt. AirFloss Ultra er klinisk dokumenteret lige så effektiv som tandtråd, men er mindre tidskrævende og nemmere at bruge. Det gør det nemt at opbygge en sund vane.
Se alle fordele

Skræddersyet til brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt

Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd

  • med 1 mundstykke

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

En nem måde at starte en sund vane på

En nem måde at starte en sund vane på

Rensning mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundhygiejne. AirFloss Pro/Ultra gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

934

Anmeldelser

19/08/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Overraskende effektiv

Jeg er meget imponeret over effektiviteten og hvor enkel den er at tjene inde i munden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder

25/04/2018

Norge

Norge

Overraskende bra produkt for rensing av tenner og tannkjøtt

Philips Sonicare AirFloss Ultra har en veldig bra rengjøringsevne og du får god tannhygiene som merkes umiddelbart. Litt stor og klumpete design men brukervennlig. Kan brukes med munnskyllevann eller bare vann. Anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek

29/03/2016

Norge

Norge

Rengjør tennene på en enkel måte

Enkel effektiv brukervenlig men kan ikke låses for uønsket bruk av barn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ved brug sammen med en manuel tandbørste og anti-mikrobiel mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få yderligere oplysninger under fanen Support.

  2. * Fra de behandlede områder. I en laboratorieundersøgelse. De faktiske resultater i munden kan variere

  3. * *AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

  4. * * * afhængigt af anvendt sprøjteindstilling