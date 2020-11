Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd

Lige så vigtigt som at børste tænderne er det at rengøre ordentligt imellem dem. Det er et faktum, at 20-40 % af tændernes overflade er mellem tænderne. Men mange synes, det er besværligt at rengøre med tandtråd, og mange opgiver det ganske enkelt. Den unikke teknologi i AirFloss Ultra presser mikrodråber af luft og vand eller mundskyl ind mellem tænderne under højt tryk, hvilket rengør og fjerner plak meget effektivt. AirFloss Ultra er klinisk dokumenteret lige så effektiv som tandtråd, men er mindre tidskrævende og nemmere at bruge. Det gør det nemt at opbygge en sund vane. Se alle fordelene