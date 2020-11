En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.