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Udgået
HX8381/01
1 mundstykke
AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***
Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.
3.7
ud af 5
934
Anmeldelser
Thorlife
19/08/2020
Danmark
Bekræftet køber
Overraskende effektiv
Jeg er meget imponeret over effektiviteten og hvor enkel den er at tjene inde i munden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder
AnneMora
25/04/2018
Norge
Overraskende bra produkt for rensing av tenner og tannkjøtt
Philips Sonicare AirFloss Ultra har en veldig bra rengjøringsevne og du får god tannhygiene som merkes umiddelbart. Litt stor og klumpete design men brukervennlig. Kan brukes med munnskyllevann eller bare vann. Anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek
Knuthe
29/03/2016
Norge
Rengjør tennene på en enkel måte
Enkel effektiv brukervenlig men kan ikke låses for uønsket bruk av barn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Ved brug sammen med en manuel tandbørste og et antimikrobielt mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få flere oplysninger på www.philips.com/airfloss/faq.
* *AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.
* * * afhængigt af anvendt sprøjteindstilling