Tre gange sundere tandkød

For dem, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, er AirFloss Pro/Ultra**** den nemmeste måde at rense effektivt mellem tænderne. AirFloss Pro/Ultra kan bruges sammen med mundskyllemiddel eller vand, og det er klinisk dokumenteret, at det er lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød.**