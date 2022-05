Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!

Med AirFloss Pro/Ultra tager det mindre end 60 sekunder om dagen at rense hele munden. Du skal blot vælge luftpustfrekvens (enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde aktiveringsknappen nede for at vælge konstante automatiske luftpust eller trykke og slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.