Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.