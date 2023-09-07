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Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

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  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne
  • Komplet pleje til din mundhygiejne

Udgået

Philips Sonicare DiamondClean 9000Genopladelig tandbørste

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1560) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Komplet pleje til din mundhygiejne
Nyd komplet mundhygiejne med Philips Sonicare DiamondClean Elektrisk tandbørste – fjerner op til 100 % mere misfarvning**. Den app-forbundne teknologi registrerer dine børstevaner og hjælper dig med din mundhygiejne.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Fjerner skånsomt op til 10 gange mere plak*

Komplet pleje til din mundhygiejne

  • 10 gange mere fjernelse af plak*

  • Fjerner op til 100 % mere misfarvning **

  • Tryksensor

  • 4 indstillinger og 3 intensiteter

100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på 3 dage*

100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på 3 dage*

Grundig børstning kræver en særlig tilgang, og dette C3-børstehoved bruger en klynge af tætte, stive børstehår i midten i en femkantet form til at blege og polere dine tænder, så du får op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på tre dage. Det fjerner også op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

1560

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

07/09/2023

Danmark

Danmark

Philips medarbejder

Bekræftet køber

Amazing toothbrush

[Employee of philipsglobal] I am amazed at how well the toothbrush cleans and nice interaction with the app.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/27 Genopladelig tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/27 Genopladelig tandbørste

03/12/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Perfekt el tandbørste

Behagelig og nem tandbørste at bruge. Kan virkelig mærke forskel fra en tidligere model.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9913/18 Genopladelig tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9913/18 Genopladelig tandbørste

01/10/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virkelig rene tænder

Man kan mærke at tænderne bliver rene og med de mange forskellige indstillinger kan den nemt tilpasses den enkeltes preferencer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/09 Genopladelig tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/09 Genopladelig tandbørste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. sammenlignet med en manuel tandbørste.

  2. i White+-indstilling med en førende tandpasta til blegning i 3 dage.