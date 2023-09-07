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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX9913/17
HX991W
10 gange mere fjernelse af plak*
Fjerner op til 100 % mere misfarvning **
Tryksensor
4 indstillinger og 3 intensiteter
Grundig børstning kræver en særlig tilgang, og dette C3-børstehoved bruger en klynge af tætte, stive børstehår i midten i en femkantet form til at blege og polere dine tænder, så du får op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på tre dage. Det fjerner også op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.
4.2
ud af 5
1560
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Bogdanmaramures20
07/09/2023
Danmark
Philips medarbejder
Bekræftet køber
Amazing toothbrush
[Employee of philipsglobal] I am amazed at how well the toothbrush cleans and nice interaction with the app.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/27 Genopladelig tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/27 Genopladelig tandbørste
Muren
03/12/2022
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt el tandbørste
Behagelig og nem tandbørste at bruge. Kan virkelig mærke forskel fra en tidligere model.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9913/18 Genopladelig tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9913/18 Genopladelig tandbørste
CamillaAS
01/10/2022
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig rene tænder
Man kan mærke at tænderne bliver rene og med de mange forskellige indstillinger kan den nemt tilpasses den enkeltes preferencer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/09 Genopladelig tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean 9000 HX9911/09 Genopladelig tandbørste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
sammenlignet med en manuel tandbørste.
i White+-indstilling med en førende tandpasta til blegning i 3 dage.