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Philips Sonicare DiamondClean 9000 Genopladelig tandbørste
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HX9913/17
HX991W
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Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Philips SonicareOpladestation
Philips SonicareRejsetaske til opladning
Philips SonicareOpladerglas
Philips SonicareUSB-A strømadapter
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Hvordan genopretter jeg forbindelsen mellem min Philips Sonicare-tandbørste og Sonicare-appen (kun Android)?
Hvordan forbinder jeg min Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen (kun Android)?
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
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