Alt-i-et børstehoved til komplet pleje

Med A3 Premium All-in-One-børstehovedet kan du børste tænder uden at gå på kompromis. Vores absolut bedste tandbørste har vinklede børstehår, der kan fjerne op til 20 gange mere plak, selv på svært tilgængelige steder*. De trekantede spidser fjerner op til 100 % flere pletter på mindre end to dage***. Længere børstehår renser dybt og giver tandkød, der er op til 15 gange sundere, på bare to uger**. Alt dette uden nogensinde at skifte børstehoved. Vidste du, at børstehovederne bliver mindre effektive efter 3 måneders brug? Vores BrushSync™-funktion minder dig om, at det snart er tid til udskiftning.