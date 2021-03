Philips' hovedtelefonapp. Tilpas din oplevelse

Philips' hovedtelefonapp giver dig mulighed for at justere støjreduktionens niveau ved at skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande. Den har også en dedikeret equalizer, og du kan bruge appen til at styre den musik, du streamer, eller få adgang til oplysninger om sangene.