Overvind mørket med blødt naturligt lys

De professionelle værkstedslamper fra Philips indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle, der kan overvinde mørket. det 6000 K hvide lys er designet til at optimere klarhed og synsfelt og forbedrer også den visuelle komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under arbejdet.