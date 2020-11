Vælg 100lm i "ECO"-tilstand eller en intens 200 lm i "Boost"-tilstand

Den primære lysstråle på Philips RCH10S har to udgangsniveauer. Til hverdagsbrug og for længere batterilevetid giver ECO-tilstand en lysafgivelse på 100 lumen. I Boost-tilstand får du en intens lysafgivelse på 200 lumen men kortere batterilevetid. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge det helt rigtige lys til det arbejde, du skal udføre.