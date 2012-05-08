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Udgået

Classic Micro Music System

MCM167/12

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nyd den fantastiske lyd fra det virkeligt kompakte og stilfulde Classic Micro Music System fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde dynamiske basforstærkning.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • 10 W

  • Bånd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Benutzerfreundlich

selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem

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