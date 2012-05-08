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Udgået
Besat af lyd
Nyd den fantastiske lyd fra det virkeligt kompakte og stilfulde Classic Micro Music System fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde dynamiske basforstærkning.
10 W
Bånd
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Klemi
08/05/2012
Deutschland
Benutzerfreundlich
selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem