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Udgået

Micro Hi-Fi System

MCM177/12

Fantastisk lyd og elegant design

Designet specielt til dig, der værdsætter det ultimative inden for teknologi og stil, systemet udstråler raffinement og kvalitet. Med direkte USB kan du afspille og fjernbetjene dine MP3/WMA-filer fra din transportable afspiller og USB-lagringsenheder.

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med direkte USB-afspilning

Fantastisk lyd og elegant design

  • MP3-/WMA-CD-afspilning

  • Direkte USB

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Vække- og sleep-timer-funktioner

Vække- og sleep-timer-funktioner

Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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