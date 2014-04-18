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Udgået
Besat af lyd
Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.
Bånd
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
4.0
ud af 5
8
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Dschungare
04/09/2014
Deutschland
Gutes Gerät
Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem