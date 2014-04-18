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Udgået

Classic mikrolydsystem

MCM207/12

4

| (8) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • Bånd

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

8

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

04/09/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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