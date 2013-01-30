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Udgået
MCM277/12
Besat af lyd
Smart og progressiv – unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Det supersmarte og slanke mikromusiksystem fra Philips med dynamisk lyd leveres i et slankt design med afspilning af MP3/WMA-CD og direkte USB, og kan også vægmonteres.
kan monteres på væg
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
MCM277
30/01/2013
België
Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)
Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante
ogi17
04/09/2012
Suisse
me plait beaucoup
bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante
jehan
03/10/2016
France
Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans
Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante