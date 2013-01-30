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Udgået

Slankt mikromusiksystem

MCM277/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Besat af lyd

Smart og progressiv – unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Det supersmarte og slanke mikromusiksystem fra Philips med dynamisk lyd leveres i et slankt design med afspilning af MP3/WMA-CD og direkte USB, og kan også vægmonteres.

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Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

  • kan monteres på væg

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

5
3
1

30/01/2013

België

België

Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)

Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

04/09/2012

Suisse

Suisse

me plait beaucoup

bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

03/10/2016

France

France

Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans

Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM277 Microchaîne élégante

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