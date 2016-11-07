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Udgået

Classic Micro Music System

MCM395/12

3

| (1) Anmeldelse

Besat af lyd

Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperste inden for stil og teknologi - Philips MCM395 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • 100 W

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Vække- og sleep-timer-funktioner

Vække- og sleep-timer-funktioner

Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

07/11/2016

België

België

Goede klank maar Cd speler gaat niet lang mee

Perfecte klank en bediening maar cd speler defect binnen de garantieperiode. Melding: NO DISC, wat je ook probeert. Kon niet hersteld worden en NIEUWE GEKREGEN! Nu buiten garantie weer net hetzelfde: NO DISC!

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

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