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Udgået
MCM395/12
Besat af lyd
Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperste inden for stil og teknologi - Philips MCM395 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.
100 W
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.
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3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Djanne
07/11/2016
België
Goede klank maar Cd speler gaat niet lang mee
Perfecte klank en bediening maar cd speler defect binnen de garantieperiode. Melding: NO DISC, wat je ook probeert. Kon niet hersteld worden en NIEUWE GEKREGEN! Nu buiten garantie weer net hetzelfde: NO DISC!
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM395 Klassiek micromuzieksysteem
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM395 Klassiek micromuzieksysteem