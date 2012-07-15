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Udgået
Besat af lyd
Tilfredsstil alle dine lydbehov med det elegante og kompakte mikro hi-fi-system MCM700 med direkte USB-afspilning. Nyd den spejlbelagte centerenhed, mens du nyder den høje lydkvalitet fra de smarte højttalere med træfinish.
MP3/WMA-CD
USB
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi