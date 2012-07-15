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Udgået

Micro Hi-Fi System

MCM700/12

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Tilfredsstil alle dine lydbehov med det elegante og kompakte mikro hi-fi-system MCM700 med direkte USB-afspilning. Nyd den spejlbelagte centerenhed, mens du nyder den høje lydkvalitet fra de smarte højttalere med træfinish.

Se alle fordele

Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegante højttalere med træ-finish

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM700 Microchaîne hi-fi

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